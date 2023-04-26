月薪7萬多 俄國防部募兵廣告：做個男子漢！

（法新社莫斯科25日電） 俄羅斯國防部最近大舉刊登募兵廣告說：「你的夢想真的是這樣嗎？」在大後方當個計程車司機、保全人員或健身教練嗎？還是去當兵做個真正男子漢吧！

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俄羅斯鼓勵男性民眾與國防部簽訂合約，去當兵。廣告說：「你是真正的男人！做個男子漢！」

烏克蘭東部戰況陷入僵局數個月後，基輔動員起來準備反攻行動；莫斯科則展開熱烈的募兵活動，包括影音和無處不在的廣告招牌。

在俄國首都莫斯科的一個廣告招牌上，顯示3名軍人在藍天底下及一句口號：「我們的工作就是保衛祖國。」

另一個口號說：「一份光榮的工作和體面的薪水。」

莫斯科不願意宣布第2次動員，而改以選擇大規模廣告活動，想以經濟誘因來吸引俄羅斯男性民眾當兵。

莫斯科當局沒有透露招募人數目標，但以各種估算顯示，莫斯科可能想要募集40萬名志願軍。

英國軍事情報部門本周表示：「俄國當局幾乎肯定地儘可能推延再次公開強制性動員，以減少國內的異議聲浪。」

法新社報導，與俄羅斯國防部簽約的人，月薪可有至少20萬4000盧布（約新台幣7萬5900元）。 （譯者：紀錦玲）

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