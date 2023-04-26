蘇丹停火進入第二天 再傳衝突情勢仍不穩

（法新社喀土穆26日電） 美國斡旋蘇丹交戰派系達成的停火今天進入第二天，但情勢仍然不穩定，目擊者報告又發生空襲，而且準軍事組織聲稱攻下大型煉油廠與發電廠。

廣告 繼續瀏覽後續

經美國與沙烏地阿拉伯居中斡旋後，蘇丹政府軍（Sudan Armed Forces）與準軍事團體快速支援部隊（Rapid Support Forces）同意自昨天起停火72小時。

快速支援部隊發布一段影片，聲稱掌控了喀土穆以北70多公里處的一座煉油廠，與相關的加里（Garri）發電廠。

政府軍也出動無人機，試圖把對方戰士逼出北喀土穆（Bahri）的煉油廠。北喀土穆是蘇丹第3大城，位於青尼羅河（Blue Nile）與白尼羅河（White Nile）彙流處。

自蘇丹政府軍與快速支援部隊4月15日爆發戰鬥，破壞過渡到文人統治民主制度的進程後，快速支援部隊已進入住宅區，政府軍試圖從空中鎖定攻擊他們。

這場戰鬥把住宅區變成戰場。空襲與炮擊造成至少459人死亡、4000多人受傷，摧毀醫院設施並影響食物發放。蘇丹人口有4600萬人，有1/3民眾仰賴食物救濟過活。

© 2023 AFP