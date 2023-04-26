「餓死見耶穌」案奪90命 貧窮教育低落助長肯亞邪教

（法新社奈洛比26日電） 自封牧師的肯亞邪教領袖瑪肯西2019年曾說「耶穌告訴我，�k賦予我的使命已結束」，但他沒有如自己所說的關閉教會，而是涉嫌說服信眾以挨餓致死的方式上天堂「和耶穌相見」。

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警方在收到有關邪教的舉報後，上星期在肯亞東部海岸城鎮馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola Forest）發現多個放有十字架的大型集體合葬墓穴，許多葬有疑似被家長餓死的孩童，震驚全國。

這個名為「佳音國際教會」（Good News International Church）的邪教由瑪肯西（Paul Nthenge Mackenzie）領導，他對信徒洗腦，如果「挨餓致死」，就能上天堂「和耶穌相見」。

此案已導致瑪肯西在內的15人遭到拘捕。

然而在這個基督教為主的國家，這種極具個人魅力、張口閉口都是「永世不得超生」、預言「世界即將滅亡」的「牧師」並不少見，但當局試圖出手規範往往會遭到強烈反彈。

根據官方數據，位於東非的肯亞人口約5000萬，註冊的教會超過4000間。

有些宣揚所謂的成功神學（prosperity gospel），敦促成員向教會捐大筆款項以改善自身財務狀況；有些則是靠「兇險後果自負」的暗黑手法運作。

上述這些都傾向由領導者控制，他們對信徒的生命有着幾乎毫無上限的控制權，並扭曲聖經教義來提升個人的權威。

奈洛比大學（University of Nairobi）宗教學教授阿卡拉加（Stephen Akaranga）告訴法新社：「這些自封牧師的人，大多從未踏進神學院半步。」

但他承認，神棍缺乏神學教育背景，對信眾影響並不大。他補充表示，近年來這類「教會」在肯亞農村地帶如雨後春筍般湧現，「那裡的人對於上學很陌生」。

貧窮、教育程度低下、易於取得且娛樂性十足的線上佈道，導致這類邪教在肯亞日益壯大，引發致命影響。

2018年，一個家庭於4年內死了7個孩子，就只因為他們所屬的「教會」不相信醫院或現代醫學。

這些邪教就算被警察盯上，也往往能規避法律制裁。

瑪肯西2017年就曾觸法過，當時他鼓勵孩子不要上學，說聖經不承認學校教育。

他最近一次被捕的時間是上個月，因為有兩名孩子被自己父母餓死。他否認涉案並獲得保釋，並在馬林迪的住家會見了記者，甚至帶媒體參觀自己的教會。

他這一次再度惹禍，鬧出被稱為「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola Forest Massacre）的餓死案件。此案目前死亡人數來到90，由於內情恐怖，死亡人數還在增加，籲請肯亞政府規範宗教的呼聲高漲。

總統魯托（William Ruto）已承諾打擊「讓人無法接受的」宗教活動，並將這些宗教領袖與恐怖分子相提並論。

就連神職人員也表示，宗教亂象必須管一管。五旬節宗派（Pentecostalism）教會Christ Is The Answer Ministries首席主教歐戴德（Calisto Odede）說：「這些人誤解並濫用經文，而不是以正確的方式使用它們。」

儘管政府揚言要以恐怖主義罪名起訴瑪肯西，但當局是否真的會以更強而有力的立場因應邪教問題，奈洛比大學學者阿卡拉加抱持懷疑態度。

他說：「只要你裝腔作勢一下，沒人會深究。」

© 2023 AFP