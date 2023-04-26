IEA：估今年每售出5輛車有1輛是電動車

（法新社巴黎25日電） 根據今天發布的報告，電動車銷售蓬勃成長，預計今年每賣出5輛車就有1輛是電動車。

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國際能源總署（IEA）表示，道路交通快速電力化對能源業具有重大意涵，因為到2030年前，這將每天減少500萬桶的石油需求。

目前全球每天約消耗逾1億桶石油。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）在聲明中說：「電動車是正在迅速興起的新全球能源經濟驅動力之一，正在為全球汽車產業帶來歷史性變革。」

國際能源總署在年度電動車報告中指出，預料今年全年電動車銷量將增加35%，達到1400萬輛，市佔率預估將達18%。2020年電動車市佔率僅4%。

國際能源總署表示，電動車銷售主要集中在3個市場：中國、歐洲、美國。

國際能源總署表示，中國佔大宗，佔去年全球電動車銷量6成。

報告指出，美國的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）將進一步提高未來數年的銷售量。這項法案為棄油采電的車主提供慷慨補助。

國際能源總署預測，2030年底之前，中國、歐洲聯盟（EU）和美國的電動車市佔率都將提高至約60%。

© 2023 AFP