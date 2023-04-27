匈牙利民族主義意識高 烏克蘭難民生存難

（法新社布達佩斯26日電） 羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）本周末將在匈牙利和難民見面，讓外界得以一窺烏克蘭人身在這個不歡迎他們的國家，努力重建生活的困境。

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在匈牙利總理奧班（Viktor Orban）反移民政策之下，難民面對的是對他們不利的制度。就學是一大問題，在首都布達佩斯也難找到住所。

多數烏克蘭難民很容易就能穿越邊界進入匈牙利，繼續往西移動，但留下來的人日子可能很難過。

維權人士表示，匈牙利接納難民的體制幾乎不存在。

來自基輔、40歲的4個孩子的媽比克塔吉羅娃（Dina Biktagirova）說：「我們感謝匈牙利人提供的幫助，但我們需要自助。」

一年多前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已有超過100萬烏克蘭難民越過邊界進入匈牙利。

但根據聯合國難民事務高級專員公署（UN High Commissioner for Refugees）數據，只有3萬5000人在匈牙利申請歐洲聯盟（EU）臨時保護。

莫斯科入侵烏克蘭後，歐盟國家多譴責俄羅斯總統蒲亭，但奧班例外。

不願具名的援助工作者說：「烏克蘭人認為匈牙利政府的宣傳是親俄，這雖然不會影響匈牙利境內難民的日常生活，但情感上讓人很不自在。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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