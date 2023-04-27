柬埔寨漁民受影響 保護伊洛瓦底江豚政策轉彎

（法新社金邊27日電） 柬埔寨為保護極危物種湄公河豚（Mekong River dolphin）而在兩個月前頒布法令建立保護區，但總理洪森今天取消了法令，因為漁民生計受影響且這些淡水豚仍不斷死於非法捕獵。

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柬埔寨境內湄公河中的伊洛瓦底江豚（Irrawaddy dolphin）數量，從1997年首次調查的200隻減少至2020年89隻，主要是因為非法捕獵和喪失棲息地所致。

去年12月，3隻伊洛瓦底江豚在10天內相繼死亡，洪森（Hun Sen）今年2月便發布新法令，勒令在湄公河設立長達120公里的保護區，禁止在保護區內捕魚。

保育人士也加強了保護伊洛瓦底江豚的努力。這種淡水豚曾遍布湄公河大部分流域，一直到越南的河口三角洲。

但此後仍有2隻伊洛瓦底江豚死亡，其中包括上周被發現死在漁網中的一隻寶寶，它才4天大而已。

洪森今天表示，因為「伊洛瓦底江豚持續死亡，且數以千計捕魚維生的家庭受影響」，他決定取消新法令。

他在首都金邊一場活動上說：「我們想保護瀕臨滅絕的伊洛瓦底江豚，但它們持續死亡。」

提到漁民在河中架起的刺網，他說道：「儘管有禁令，它們還是不斷被刺網纏住。」

洪森表示：「我們該繼續這項法令嗎？我們必須廢除它，讓人們從這條河流獲益。」

洪森要求相關當局實施舊法規，也就是禁止在部分伊洛瓦底江豚生存區域捕魚，並處罰電魚行為。

世界自然基金會（World Wildlife Fund）的資料顯示，過去3年間已有29隻伊洛瓦底江豚死亡，其中11隻是在2022年死亡。

© 2023 AFP