美國聯邦眾院通過共和黨版舉債上限法案

（法新社華盛頓26日電） 美國眾議院今天在共和黨人推動下表決通過提高國家舉債上限，在尋求就「過度」支出恐招致毀滅性倒債問題與拜登總統攤牌之際，這項法案結合了大幅削減開支。

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美國政府預料會在數周內達到法定舉債上限，將增加這個世界最大經濟體違約還款並在全球市場引發風暴的可能性。

這項「限制、儲蓄、成長法案」（The Limit, Save, Grow Act）在眾議院以217票對215票的些微差距通過，但因為遭到控制聯邦參議院和白宮的民主黨人反對，沒機會成為法律。

共和黨人決心在眾議院通過這項法案，加強其與拜登談判的地位。拜登堅決反對以削減開支交換提高舉債上限。

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）本周大部分時間忙着說服少數不同意這項法案的共和黨黨內同志，他今天盛讚這項投票將使美國「重回正軌」，「眾議院共和黨人剛剛提出了解決國家債務危機的計畫」。

投票後不久，白宮隨即炮轟這項法案。拜登團隊稱這會刪減退伍軍人等人士的醫療保健支出、讓工作機會轉向海外，並擴大富人的減稅額度。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中說：「總統明確表示這項法案沒機會成為法律。」

這份厚320頁的共和黨法案將把舉債上限截止日期延後至2024年3月━預告總統大選競選期間將上演另一場舉債上限之戰━或是舉債上限調升至32.9兆美元。但它將大幅削減聯邦開支，並推翻拜登取消學生債務和減緩氣候變遷等重要政策。

拜登拒絕接受涉及削減開支的舉債上限上調，麥卡錫希望這項法案在眾院成功通過，將迫使拜登坐上談判桌。

© 2023 AFP