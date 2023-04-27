菲海防艦南海巡邏 中國海警船擋道挑釁險相撞

（法新社馬尼拉27日電） 中國一艘海警船在爭議性南海海域，逼近攔截一艘載有媒體記者的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦，雙方船艦險相撞，千鈞一髮之際，菲巡邏艦指揮官下令關掉引擎，讓船隻掉頭，避免撞上。

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當時在菲國另一艘巡邏艦的媒體採訪團隊目睹整個經過。這起23日發生在南沙群島的驚險事件，是中菲在爭議性南海海域一連串事件的最新一起。

法新社等媒體獲邀登上菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」（BRP Malapascua）和「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo），參觀菲艦在南海巡邏，造訪12個島嶼和島礁。

在這趟為期6天的行程中，中國海軍軍艦和海警船尾隨菲國巡邏艦，並數度廣播要求菲國巡邏艦離開該海域。

馬拉帕茲瓜號指揮官耶南德茲（Rodel Hernandez）告訴隨行媒體23日的驚險瞬間：「要不是我下令關掉引擎，讓船掉頭，我們的船首恐怕已相撞。」他描述菲巡邏艦遭遇中國海警船，有如大衛碰上巨人歌利亞。

這起令人捏把冷汗的事件，發生在菲國巡邏艦駛近菲國海軍陸戰隊駐守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）。

當船身長度44公尺的馬拉帕茲瓜號駛近時，船身長度是馬拉帕茲瓜號兩倍多的中國海警船駛入航道。

指揮官耶南德茲說，中國海警船距離馬拉帕茲瓜號不到45公尺。

法新社等媒體採訪團隊在不到1公里外的「馬拉布里戈號」上目睹這一切。附近還可以看到另一艘中國海警船。

耶南德茲說，中國船隻經常阻撓菲艦在仁愛暗沙附近巡邏，而23日是有史以來最驚險的一次。

當時馬拉帕茲瓜號和馬拉布里戈號向中國海警船廣播，表明他們要駛向仁愛暗沙進行「現場勘測」，要求中國船隻「駛離我們的航道」。

中國海警船則以廣播回應稱，菲國巡邏艦非法駛入中國領海，要求菲艦離開。

仁愛暗沙距離菲律賓巴拉旺島（Palawan）約200公里，而中國最近的大型陸塊海南島距離仁愛暗沙超過1000公里。

過去10年來，中國破壞數千公頃的礁石，在南沙群島興建飛機跑道、港口和雷達系統。

耶南德茲告訴媒體：「我們若停止巡邏，他們也會很快拿下愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙），所以我們必須一直巡邏，挑戰他們的騷擾。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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