蒙大拿跨性別議員發言激怒同儕 遭禁入州議會

（法新社洛杉磯26日電） 美國蒙大拿州眾議會的共和黨議員今天投票表決禁止跨性別民主黨議員澤菲爾進議會，因為澤菲爾先前以「雙手沾染鮮血」批評他們禁止蒙大拿州提供性別確認醫療服務給未成年人。

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澤菲爾（Zooey Zephyr）已被禁止在蒙大拿州眾議會剩餘會期中發言，她先前批評投票禁止提供未成年人性別確認（gender-affirming）醫療服務的共和黨議員同僚將「雙手沾染鮮血」並拒絕道歉，反對者指出澤菲爾言論違反了禮儀規則。

蒙大拿州眾議會過去一周來，因為一項禁止跨性別未成年人接受荷爾蒙和青春期阻斷劑（puberty blocker）等特定藥物治療的法案而發生衝突，如今澤菲爾被禁止進入議會且只能遠距參與辯論，為這場衝突畫下句號。

倡導性別確認醫療服務的人士說，這些作法對患有性別不安（gender dysphoria）的人們有效。性別不安是指一個人的性別認同與自身生理性別不一致時，所出現痛苦的臨床狀況。

支持者宣稱，拒絕接受這些治療的孩童和年輕人面臨更高的自殘或自殺風險。

澤菲爾今天在蒙大拿州眾議會發言時說：「當我站起來說你們手上染血時，我不是誇大其詞。」她所引述的事件，是一名跨性別者在觀看蒙大拿州眾議會辯論限制跨性別人士權利議題時企圖自殺。

當眾議會議長要求澤菲爾為手上沾染鮮血的說法道歉時，她表示，這是在試圖讓她閉嘴，讓她成為造成現實世界傷害的立法同謀。

「我拒絕這樣做。而且我會永遠拒絕這樣做。我還要說，如果你用禮儀使那些要求你負責的人閉嘴，那麼你所做的就是把禮儀作為壓迫工具。」

蒙大拿州眾議會表決通過禁止澤菲爾進入議會，具有席次優勢的共和黨議員力壓反對這項作法的民主黨。蒙大拿州眾議會的共和黨議員有68席，民主黨議員僅有32席。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）譴責禁止澤菲爾進入眾議會的作法，稱這種行徑是「獨裁主義」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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