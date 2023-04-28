美國以「挾持人質」為由 制裁俄羅斯和伊朗

（法新社華盛頓26日電） 美國今天對俄羅斯聯邦安全局（FSB）和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）情報單位加諸新的制裁措施，原因是他們把美國人當作「人質」，像是上個月俄羅斯遭到逮捕的「華爾街日報」記者。

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一位官員在不具名情況下透露，實施制裁的目的是「促進對肇事者的問責，並藉由這樣做，率先防止和阻止下一批案件的發生」。

俄羅斯一個月前拘留「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich），指控他涉嫌情搜。

此外，美國前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）2018年在俄國遭到逮捕，後來因涉嫌情搜罪名，被判處2年徒刑。美方尋求讓格什科維奇和惠蘭獲釋。

美國在去年的換囚行動中爭取到美國女籃明星格林納（Brittney Griner）和另一名退役陸戰隊員利德（Trevor Reed）獲釋；格林納因持含有大麻油的電子菸匣遭控走私毒品遭囚，利德則因攻擊一名俄羅斯員警遭關押。

至少有3名美國公民被關押在伊朗監獄中，包括商人納馬濟（Siamak Namazi），他從2015年以來便關押在德黑蘭的伊文（Evin）監獄中。

© 2023 AFP