美國稱國防部泄密嫌疑人 製造「暴力」威脅

（法新社波士頓27日電） 美國空軍國民兵泰謝拉被控泄露多項高度機密文件，司法部檢方今天在羈押庭庭告訴法官，泰謝拉過去有發表暴力言論的紀錄，並持有不少武器，盼法官不要讓被告交保。

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美國司法部還表示21歲的泰謝拉（Jack Teixeira）仍有可能接觸到機密文件，且若獲保釋，「敵對」國家很可能會協助他逃亡。

檢方在麻薩諸塞州的渥斯特（Worcester）舉行的羈押庭表示，泰謝拉對美國的國家安全構成的風險仍在，在審判前都應予羈押。

泰謝拉的辯護團隊表示，他們的當事人已無法再接觸到機密文件，政府誇大泰謝拉對國家安全的威脅。

審理羈押庭的法官表示，他會擇期裁定泰謝拉的交保聲請。

在軍中負責資通的泰謝拉被控策畫10年來最具破壞性的美國機密文件外泄。

這些流入線上的機密文件顯示美國對烏克蘭抵抗俄羅斯軍隊的能力感到擔憂，還透露出華府顯在監聽像以色列與韓國等盟友。

泰謝拉於本月初被捕，被控最高可判處10年和5年的兩項罪名。

檢方在26日晚間提交的一份訴狀中指出，泰謝拉11月在社群媒體曾表示想「殺死一堆人」，因為這可「汰除意志不堅者」。

檢方訴狀稱「他（泰謝拉）已接觸且恐仍能接觸大量機密訊息，這些訊息對敵國具有巨大價值，可為他提供安全庇護並供他逃離美國」。

泰謝拉被控「未經授權保有與傳輸國防訊息」及「未經授權搬動和持有機密文件或材料」，但他拒認罪。

辯方具狀表示，檢方「做出誇張判斷，稱敵國將引誘泰謝拉並策畫他秘密逃離美國純屬猜測。」

© 2023 AFP