美軍飛機再傳事故 兩直升機阿拉斯加訓練墜毀

（法新社洛杉磯27日電） 美國軍方表示，兩架陸軍攻擊直升機今天在阿拉斯加州執行飛行訓練時墜毀，這是美軍不到1個月內所發生的第2起類似事故。

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美國陸軍第11空降師（11th Airborne Division）聲明指出，阿帕契（Apache）AH-64直升機「今天在訓練返途中，於阿拉斯加希利（Healy）附近墜毀。第一線應變人員已趕到現場。事故正在調查中，有進一步訊息時將對外公布。」

法新社報導，目前尚不清楚墜機事故相關人員的情況。

美軍此前也發生過類似事件，兩架隸屬第101空降師的黑鷹直升機（Black Hawk）3月29日晚間在坎貝爾堡基地（Fort Campbell）西北方的肯塔基州崔格郡（Trigg County）墜毀，機上9名官兵全部罹難。

近年來，美國軍用飛機發生多起墜機事件，其中一架也是黑鷹飛機，在2月於阿拉巴馬州一次訓練飛行中發生事故，造成兩名田納西州國民兵死亡。

去年北大西洋公約組織（NATO）在挪威演習時，4名美國陸戰隊隊員乘坐的V-22B魚鷹機（Osprey）發生墜落事故而喪生；調查人員說，飛機可能是撞山墜毀。

2021年，一架T-45C蒼鷹（Goshawk）噴射機在訓練演習期間墜毀於德州沃斯堡（Fort Worth）附近的住宅區，機上兩名海軍飛行員獲救，他們是在飛機墜毀前彈射逃生。（譯者：紀錦玲)

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