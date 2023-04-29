美中爭影響力 拜登將訪巴紐會18位太平洋島國領袖

（法新社莫士比港29日電） 美中兩國競逐太平洋地區影響力之際，巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科今天表示，美國總統拜登於5月造訪巴紐期間，將會見18位太平洋國家領袖。

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法新社報導，特卡琴科（Justin Tkatchenko）指出，拜登（Joe Biden）會出席美國與巴紐的雙邊會談，且「將與18位太平洋島國領袖會面」。

這些國家為「太平洋島國論壇」（Pacific Island Forum）成員，此一論壇為太平洋區域組織，成員多半為小型島國，遍佈於廣大的太平洋海域。

澳洲及紐西蘭總理也將出席。當拜登5月22日抵達巴紐時，他將成為至少一個世紀以來首位造訪巴紐的美國在位總統。

此外，他也計畫參加日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，以及在澳洲雪梨舉辦的「四方安全對話」（Quad）領袖峰會。四方安全對話是美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話。

美國特使尹汝尚（Joseph Yun）本周指出，中國在該地區的參與程度令人擔憂，他認為太平洋島國地區對美國國家安全至關重要，但一直以來也被美國忽視了，美國正努力「追趕」。

尹汝尚向美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）表示：「我們需要加快追趕…樂見任何高層級的接觸。」 他還說：「讓我們面對現實吧，這是中國與我們之間的戰略競爭。」

© 2023 AFP