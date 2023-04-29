美軍陸續發生致命墜機事故 陸軍下令飛行員暫時停飛

（法新社華盛頓28日電） 美國陸軍參謀長麥康維爾將軍（James McConville）今天下令，未參與關鍵任務的所有陸軍飛行員在完成必要訓練前，將暫時停飛。此前幾周，已有4架直升機墜毀。

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法新社報導，兩架阿帕契（Apache）AH-64直升機昨天在阿拉斯加州相撞後墜毀，造成3名軍人死亡，1名受傷。而上個月底，兩架黑鷹直升機（Black Hawk）在肯塔基州墜毀，機上9名官兵全部罹難。

在陸軍發表的聲明中，麥康維爾「在兩起造成12名官兵死亡的直升機意外後，下令暫時停飛。此舉將使參與關鍵任務外的所有陸軍飛行員停飛，直到他們完成必要的訓練」。

聲明中表示：「在停飛期間，陸軍將重新審視風險承擔/風險管理流程、航空維護培訓課程、機組人員訓練的標準化和管理以及監督責任。」

聲明中也提到，現役部隊必須在5月1日至5月5日間進行24小時全天停飛，國民兵和陸軍預備役部隊則需要在5月31日前完成。

近年來，美國軍用飛行器發生多起墜機事件，其中一起是今年2月於阿拉巴馬州進行訓練飛行時發生的事故，墜毀的黑鷹飛機造成兩名田納西州國民兵死亡。

去年在挪威參與北大西洋公約組織（NATO）演習時，一架MV-22B魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22B Osprey）墜毀，機上4名美國陸戰隊隊員喪生。調查人員表示，可能是撞山墜毀。

2021年，一架T-45C蒼鷹（Goshawk）噴射機在訓練演習期間墜毀於德州沃斯堡（Fort Worth）附近的住宅區，機上兩名海軍飛行員獲救，他們在飛機墜毀前彈射逃生。

© 2023 AFP