出生後就是艾爾段掌權 土耳其首投族盼換人當總統

（法新社伊斯坦堡30日電） 土耳其總統和國會大選將於5月14日登場，18歲學生費里出生後沒看過現任總統艾爾段以外的執政者，但他決定趁人生第一次投票時，支持艾爾段的最大對手。

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提及艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）從2003年起執政20年來的紛紛擾擾，費里（Emre Ali Ferli）說：「我厭倦每天早上起床都在想政治。艾爾段總統下台後，年輕人就能專心考試和自由發言。」

在土耳其投票日當天，像費里這樣的首投族約有520萬人，占選民總數的8%。

作為69歲艾爾段的主要對手，現年74歲的前公職人員基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）寄希望於費里這類學生。

祖父般的基里達歐魯是土耳其主要世俗政黨的領導人，他在安卡拉（Ankara）一場青年集會上說：「春天將透過你們而到來。」

民調顯示，基里達歐魯的確有樂觀的理由。

根據一份調查，在18至25歲的土耳其人當中，只有兩成準備把票投給艾爾段及其根植於伊斯蘭主義的政黨。

艾爾段與基里達歐魯都過了土耳其的退休年齡，兩人承諾廢止手機購買稅並且提出免費上網方案，試圖吸引Z世代（Gen Z）選民。

但對艾爾段來說，雪上加霜的是，比他年輕得多的58歲世俗民族主義候選人殷斯（Muharrem Ince）也可能吸走選票。

民調機構Konda研究員巴基爾吉（Erman Bakirci）表示：「艾爾段的年輕人選票較少。首投族比一般選民更現代化且較不重視宗教，而且超過半數不滿自己當前的生活。」

© 2023 AFP