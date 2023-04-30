哥倫比亞火山蠢蠢欲動 當局下令緊急撤離

（法新社波哥大29日電） 哥倫比亞當局今天宣布，由於該國西部的魯伊斯火山可能於近期內再度噴發，已開始疏散距離火山最近的城鎮。

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法新社報導，哥國災害風險管理辦公室宣布，正採取行動，疏散哥倫比亞安地斯山脈（Colombian Andes）魯伊斯火山（Nevado del Ruiz Volcano）主要火山口15公里以內的城鎮。

哥國礦業部發布聲明稱，最近「地質活動明顯增加」；哥倫比亞地質調查所（Colombian Geological Service）也警告，火山「可能在數天或數周內噴發」。

位於哥國西部、標高5300公尺的魯伊斯火山是環太平洋火山帶（Ring of Fire）眾多火山之一，這條環繞太平洋盆地地區的路徑特徵就是經常發生地震和火山爆發。

魯伊斯火山上次大規模噴發是在1985年11月13日，當時這座火山已休眠數十年，噴發時散發的熱氣融化了山頂上長年累積的積雪。

此後火山爆發產生的泥流順着河谷衝向下游，吞噬小鎮亞美洛（Armero），鎮上5萬人口有半數罹難。這起事件被認定為哥國史上最嚴重的自然災害，也是20世紀最致命的火山噴發事件之一。

© 2023 AFP