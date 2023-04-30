波蘭查封華沙俄國學校 俄批違法

（法新社華沙29日電） 波蘭今天表示，已經查封莫斯科駐華沙大使館附近一所為外交人員子女開設的高中。俄羅斯稱此舉「違法」。

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關於這棟1970年代建築物的爭吵已持續一年。

波蘭外交部發言人賈西納（Lukasz Jasina）告訴法新社：「這座建築屬於華沙市政府。」賈西納還說，此舉是依據查封官的命令進行。

波蘭表示，波俄雙方在對方國家擁有的外交建築數量存在巨大差異。

俄羅斯外交部表示：「我們認為這是波蘭當局又一次的敵對動作，公然違反1961年維也納公約（Vienna Convention）。」

俄羅斯外交部保證會針對波蘭當局以及波蘭在俄羅斯的利益做出「嚴厲回應」，讓他們承受後果。

俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫（Sergei Andreev）也譴責波蘭此舉是非法入侵外交設施，他說，教職員都住在這棟大樓的土地上。

他說，學校將繼續在俄羅斯大使館區另一處設施內繼續運作。

「我們的首要任務是確保我們員工及其家屬的安全和利益。」

2022年3月，俄羅斯入侵烏克蘭後不久，波蘭外交部發出聲明說，波蘭法院判決俄羅斯必須將這些建築歸還給波蘭。

© 2023 AFP