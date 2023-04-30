烏茲別克修憲公投登場 專家：最大受益者是總統本人

（法新社塔什干30日電） 烏茲別克今天就憲法修正案舉行公民投票，可能讓總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的執政延長到2040年。

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烏茲別克3500萬人口的權利長期遭到嚴格限制。當局表示，修憲將改善這個中亞國家的治理和生活品質。但政治觀察家說，修憲最大的受益者，預料會是米爾濟約耶夫本人。

烏茲別克選舉委員會指出，投票所已於上午8時（台灣時間上午11時）開放，將於晚間8時關閉。

其中一項主要修正案是把總統任期從5年延長至7年，以及准許65歲的米爾濟約耶夫再做2任，一直執政至2040年。

毫無疑問，在一個媒體受到嚴格控制的國家，這些修正案將獲得通過。

兩名為烏茲別克官方媒體工作的記者不具名告訴法新社，他們「奉命以正面的方式報導烏茲別克、這場公投和總統本人」。

兩人都說，公投期間當局加強了審查。

政府竭盡全力為這場投票賦予合法的外衣，邀請名人參加大型造勢活動和音樂會，來讚頌修憲公投提案和米爾濟約耶夫。

首都塔什干（中亞最大城市）各地的看板刊登着虛構的選民聊天訊息。

第1條寫道：「爸爸，我們去公園好嗎？」

「不行，我們得先去投票。」

這樣的宣傳似乎收到了效果。18歲學生丹尼洛夫（Agay Danilov）告訴法新社，公投是個「好主意」，「我們可以選擇國家的未來」。

2016年強硬派卡立莫夫（Islam Karimov）辭世後，米爾濟約耶夫繼任總統，在烏茲別克進行一系列改革，包括取締棉花田的強迫勞動。

但維權人士表示，侵害權利的行為依然存在，也沒有跡象顯示當局會允許政治反對派出現。

修憲內容還包括廢除死刑、建立更周全的個人法律保護，例如在警察拘留時的個人權利，以及人身保護令概念，也就是防止非法和無限期拘禁的保護措施。

© 2023 AFP