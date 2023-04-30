蘇丹內訌進入第3周 紅十字會飛機載送人道物資馳援

（法新社蘇丹首都喀土穆30日電） 非洲國家蘇丹境內爆發奪命衝突，敵對將領旗下部隊互鬥至今已進入第3周，首架載運人道援助物資的紅十字會飛機今天在蘇丹着陸。

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紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）表示：「這8公噸的人道援助貨物，包括用於支援蘇丹醫院和蘇丹紅新月會（Sudan Red Crescent Society）志工的手術材料。」

效忠兩名敵對將領的蘇丹部隊4月15日爆發戰鬥，迄今已造成逾500人死亡、數以千計的人受傷，並迫使數以萬計的民眾離開家園。

在首都喀土穆（Khartoum），從衝突開始以來死屍一直留在街頭。紅十字國際委員會非洲區負責人尤塞夫（Patrick Youssef）告訴記者，蘇丹紅新月會正「試圖前往街上收拾遺體」。

根據世界衛生組織（WHO），喀土穆許多醫療設施在戰鬥期間遭到炮擊，目前只有16%的醫院還在運作。

紅十字會飛機從約旦首都安曼（Amman）啟程後，抵達蘇丹東部城市蘇丹港（Port Sudan）。尤塞夫說，目前援助物資只能透過蘇丹港進入蘇丹。

他表示，機上醫藥箱「足以穩定1500名患者情況」，紅十字國際委員會希望獲得安全保證，以運送更多援助物資至喀土穆和蘇丹西部的達佛（Darfur）。

尤塞夫指出，起初他們能夠把一些援助物資送到達佛，但是「還不夠，而且我們無法把任何東西送進喀土穆」。

© 2023 AFP