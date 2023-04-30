阿拉伯國家外長約旦集會 討論終結敘利亞外交孤立

（法新社約旦安曼30日電） 約旦外交部表示，阿拉伯國家外交部長將於5月1日在約旦集會，討論敘利亞的長期衝突和結束大馬士革在這個地區的外交孤立。

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自2011年敘利亞內戰開始以來，總統阿塞德（Bashar al-Assad）一直處於政治孤立狀態。

然而，沙烏地阿拉伯和敘利亞的親密盟友伊朗在3月恢復外交關係，改變區域各國關係後，最近幾周出現大量的外交活動。

5月1日在安曼舉行的會議將有來自埃及、伊拉克、約旦、沙烏地阿拉伯和敘利亞的外交部長參與。

約旦外交部今天發表聲明說，會談將「評估這些國家與敘利亞政府的接觸，以期達成敘利亞危機的政治解決方案」。

約旦外交部說，這次會議是4月中「由沙烏地阿拉伯主辦的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council, GCC）國家以及約旦、伊拉克和埃及間協商會議的延續。」

在4月中的會議上，9個阿拉伯國家在吉達（Jeddah）討論如何結束敘利亞在外交領域長期處於孤立的局面，以及在敘利亞於2011年被暫停資格後是否可能重返由22個會員國組成的阿拉伯聯盟（Arab League）。

然而，反對敘利亞重返阿拉伯社會的地區反對者仍然存在。支持敘利亞反抗軍的卡達認為，敘利亞重返阿拉伯聯盟的想法只是「猜測」。

© 2023 AFP