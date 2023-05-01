巴拉圭將迎來新面孔 執政黨候選人潘尼亞出線

（法新社亞松森30日電） 44歲友台執政黨總統候選人潘尼亞今天在巴拉圭大選中勝選，笑容可掬、和藹可親的他，替在當地巴拉圭執政近80年的保守派紅黨再添新面孔。

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出身經濟學家及前財政部長的潘尼亞，設法保住了紅黨的執政地位，儘管紅黨內部對於部分黨魁的貪污指控存在嚴重分歧，就連潘尼亞的政治導師也涉入其中。

這次潘尼亞首次嘗試出任巴拉圭總統，選前他的民調一直落後於中左翼競爭對手艾里格里（Efrain Alegre）。

潘尼亞2017年曾試圖角逐總統，但在黨內初選輸給現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez），與總統大位擦肩而過。

潘尼亞身材高大且體格健壯，過去常被外界描述為學術生涯輝煌，但政治實戰經驗不足的技術官僚。

潘尼亞在巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）拔擢下進入政壇，並在卡提斯任內擔任財政部長，被批評者描述為卡提斯的秘書。卡提斯因涉嫌貪污遭美國制裁。

不過，潘尼亞對於批評無動於衷。一名曾與他共事者告訴法新社：「他非常平靜，他內心平靜的令人印象深刻。」

儘管在競選過程中，面臨著向中國開放的壓力以及中國對大豆和牛肉的巨大消費需求，紅黨候選人潘尼亞仍誓言要延續巴拉圭與台灣長達數十年的外交關係。巴拉圭是台灣現有的13個邦交國之一。

© 2023 AFP