英王查爾斯加冕儀式改誓詞 將號召人民宣誓效忠

（法新社倫敦1日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世即將舉行加冕典禮，所有英國人將依照過去保留給貴族的傳統，宣誓對君主效忠，但這個儀式卻惹怒反皇派。

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英格蘭教會坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）6日將在西敏寺（Westminster Abbey）主持加冕典禮。他於4月29日宣布，過去傳統的「同儕的敬意」（Homage of Peers）儀式將被廢除。這個環節原本是由貴族跪在國王面前，宣誓對他效忠。

但儀式將會有「人民的敬意」（Homage of the People）環節，號召英國以及其他奉英國君主為國家元首的國家人民，宣誓對英王效忠。

威爾比主教將號召「在大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國以及其他王國和領土，所有懷抱善意的人民，發自內心並出聲，向他們不容質疑的國王、所有人民的捍衛者宣誓效忠」。

加冕儀式上將宣讀：「所有懇切的人，在這個教堂內和其他地方的人請一起說：我發誓我將真誠效忠國王陛下，以及您依法的繼承人和繼任者。願上帝保佑我。」

在英國以及奉英國君主為國家元首的加拿大，國會議員在就職時都已經宣誓對英王效忠。

數名當選的民意代表昨天接受英國媒體訪問時說，他們願意在加冕典禮上願意說出新的誓詞。

然而，反對君主制的團體卻認為，要求一般大眾在加冕典禮宣誓效忠太過「冒犯，是對反對聲音充耳不聞，且蔑視人民」的舉動。

反君主制組織「共和國」（Republic）發言人史密斯（Graham Smith）說：「在民主政體，應該是國家元首宣誓對人民效忠，而不是反過來。」他們計畫在5月6日發起示威抗議活動。

這個加冕儀式還有許多第一次，聲明指出，加冕儀式將首次使用與不列顛群島相關的語言，如威爾斯語、蘇格蘭蓋爾語和愛爾蘭蓋爾語，女性主教也將首次參加儀式。

© 2023 AFP