菲律賓總統小馬可仕：不會讓菲國成為軍事中繼站

（法新社馬尼拉1日電） 菲律賓總統小馬可仕今天將與美國總統拜登會面。在前往華府的途中，小馬可仕強調，他的政府不會允許菲律賓成為任何軍事行動的「中繼站」。

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法新社報導，馬尼拉近日允許華盛頓進入更多菲國軍事基地，以對抗中國在該區域日益強硬的態度，以及其對爭議水域、島嶼和島礁的廣泛主權聲索。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）昨天在飛往華府的專機上告訴記者，「我們不會鼓勵其他國家採取任何涉及菲律賓的挑釁行動。我們也不會允許菲律賓被當作任何軍事行動中繼站。」

4月29日，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）呼籲中國停止在南海的「挑釁與不安全行為」，他還說，針對菲國武裝部隊的任何攻擊都將引來美國的回應。

上月23日，一艘中國海警船在南海逼近攔截一艘載有媒體記者的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦，雙方船艦差點相撞。

根據菲律賓總統府的聲明，小馬可仕在專機上表示，4月23日的事件中，菲中雙方船隻「差點相撞，這…可能造成雙方人員傷亡。我們就是想避免這種事情發生」。

小馬可仕也敦促中國儘快落實今年稍早他在北京與中國國家主席習近平達成的協議，即針對南海主權聲索重疊問題設立「直接溝通機制」。 他說，馬尼拉已設立菲方團隊，但北京尚未這樣做。

小馬可仕堅稱，他不會讓中國踐踏菲律賓在南海的權利，且會在尋求強化防務關係時傾向美國。

© 2023 AFP