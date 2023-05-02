澳洲將禁一次性電子菸

（法新社雪梨2日電） 澳洲衛生部長今天宣布全面取締電子菸，指責菸草公司故意引誘青少年，讓他們成為下一代「尼古丁成癮者」。

廣告 繼續瀏覽後續

這是澳洲10年來最大的反菸改革，澳洲將禁止一次性電子菸，停止進口非處方電子菸，並限制電子菸中的尼古丁含量。

澳洲長期走在禁菸的前列，2012年成為第一個執行「素麵菸盒包裝法」的國家。法國、英國等國也效仿此一政策。

對菸草銷售徵收重稅，也讓澳洲香菸價格名列全球前幾貴，一包25支的售價約50澳元（約新台幣1020元）。

但近年來，澳洲對廣為流行的娛樂用電子菸束手無策，尤其是在青少年中。

衛生部長巴特勒（Mark Butler）在演講摘錄中說：「使用電子菸已成為高中生的頭號行為問題，在小學也越來越普遍。就像他們對吸菸所做的那樣，大型菸草公司採用另一種令人上癮的產品，將其放進閃亮的包裝中並添加口味，以培養新一代的尼古丁成癮者。」

人們仍可持處方使用電子菸，作為戒菸的工具。

巴特勒說：「電子菸作為治療產品出售給世界各地的政府和社區，來幫助老菸槍戒菸。」

根據澳洲衛生福利研究院（Australian Institute of Health and Welfare），澳洲是全球每日吸菸率最低的國家之一，但25歲以下癮君子的數量日漸增加。

© 2023 AFP