烏克蘭坦克部隊：已準備好發動春季反攻

（法新社巴赫姆特2日電） 在烏克蘭東部前線城市巴赫姆特（Bakhmut）附近，烏國坦克部隊成員表示，他們已準備好對俄羅斯軍隊發動春季攻勢。

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法新社報導，在某個陰天，小組長歐勒山大（Oleksandr）和其他3名士兵利用一根6公尺長的桿子，清潔T-72主力戰車的大炮。

41歲的歐勒山大說，雖然他們已好幾天沒開火，但他們仍會定期維護裝甲車，以確保這些車輛「隨時準備就緒」。

烏克蘭當局表示，他們數月來一直在準備反攻，以將俄軍趕出烏國東部和南部領土。

歐勒山大清理完波蘭捐贈的一輛坦克後，氣喘籲籲地說：「我們必須繼續前進，因為這是我們儘快回家的唯一機會。」

他說，「只有透過勝利（才可能回家），所以我們在等待機會」，遠方傳來隆隆炮擊與爆炸聲。

巴赫姆特距離此處約有15公里。自去年夏天以來，當地一直是兩軍交鋒的核心地帶。

近幾周來，俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）和俄軍特種部隊成員都已進入巴赫姆特市中心。

烏軍目前僅控制巴赫姆特西部的一小部分地區，莫斯科當局則聲稱控制該市約90%地區。該市在戰前有7萬人口，但如今已幾乎淪為廢墟。

© 2023 AFP