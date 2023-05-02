聖戰領袖以色列獄中絕食87天身亡 巴方發射火箭炮

（法新社巴勒斯坦自治區雷馬拉2日電） 伊斯蘭聖戰組織一名領袖在遭以色列拘留期間絕食抗議長達87天後，今天死於獄中。消息傳出後，法新社記者目睹巴勒斯坦武裝分子從加薩走廊發射火箭炮。

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法新社報導，以色列軍方發布聲明稱，靠近加薩走廊（Gaza Strip）的邊界地區響起警報，警告即將開火。

火箭炮是在約旦河西岸激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）領導人物安德南（Khader Adnan）死後發射。

以色列監獄當局表示，安德南絕食抗議87天後，今天死在獄中。以方表示，安德南「拒絕接受醫療檢查和治療」，清晨「被發現在牢房中昏迷不醒」。

伊斯蘭聖戰組織也發布聲明，證實「英雄」安德南的死訊。

根據伊斯蘭聖戰組織先前說法，安德南2月5日在位於約旦河西岸城市哲寧鎮（Jenin）附近的家中遭到以軍逮捕。

根據巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Association），安德南共遭以色列逮捕12次，在獄中累計時間約8年。

以色列指控安德南支持恐怖活動、與恐怖組織掛勾並涉嫌煽動。2004年以來他多次入獄，期間至少5次絕食抗議。

© 2023 AFP