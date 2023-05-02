薪資談判破裂 好萊塢編劇15年來首度罷工

（法新社洛杉磯2日電） 美國劇作家協會（WGA）在與電影公司和串流平台業者就薪酬和其他工作條件的談判未獲成果後表示，數千名好萊塢電視電影編劇今天開始罷工。

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編劇罷工代表深夜節目可能會逐漸陷入停頓，而且原定於今年稍晚與之後上映的電視劇和電影可能會嚴重延期上檔。

美國劇作家協會推文表示，「根據會員授予的權力，協會理事一致投票決定罷工」。

劇作家協會表示，考量編劇們面臨的生存危機，製片廠對其要求所作回應「完全不足」。

在此之前，代表迪士尼（Disney）和Netflix等公司的電影和電視製作人聯盟（AMPTP）在聲明中表示，談判「結束，沒有達成協議」。

好萊塢編劇上次罷工是在2007年，當時持續了100天，洛杉磯娛樂產業損失約20億美元（約新台幣610億元）。

這一次勞資衝突起因編劇要求更高報酬及從串流熱潮中獲得更多分潤，但是製片廠表示經濟壓力讓他們必須削減成本。

劇作家協會指責片廠試圖創造「零工經濟」，讓編劇變成「完全自由業」。電影和電視製作人聯盟表示，已提出一項「綜合性方案」，其中包括提高編劇薪酬。 編劇們表示謀生困難，即使僱主獲利並且為高管加薪，通貨膨脹卻讓他們的工資沒有成長、甚至下降。拿工會規定最低工資的編劇數量比任何時候都多，節目則僱用更少人，編寫較短劇集。

資方聲明指出，編劇們要求「強制性人員配置」，也就是要求片廠「在特定時間內，無論是否需要」，都要僱用一定數量的編劇，這是雙方爭議一個主要癥結。

另一個關鍵問題在於，串流媒體節目付給編劇的費用公式要如何修改。這些節目通常會在完成多年後仍在Netflix等平台上播映。數十年以來的作法是，節目每次重複使用時，例如電視重播或DVD銷售，編劇就會獲得「重播費」。

但是串流平台的編劇只能領取固定年薪，即使他們寫出像「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）或「怪奇物語」（Stranger Things）等全球有數億觀眾收看的紅極一時作品。

洛杉磯一位電視編劇告訴法新社，這場談判將「決定串流媒體怎麼對我們經濟補償」，不僅是現在，而且關乎未來。 劇作家協會還希望處理人工智慧對於寫作造成的未來影響。

資方表示，2021年支付編劇的重播費總額創下4.94億美元的歷史新高。這比10年前的3.33億美元成長了將近一半，很大程度上要歸功於串流媒體。串流媒體內容爆炸性成長，推動編劇需求激增。

為了競爭用戶數成長，串流媒體過去幾年不惜一切大肆揮霍，業者現正承受來自投資人的巨大壓力，要求他們抑制支出以實現獲利。

一位熟悉電影和電視製作人聯盟立場的消息人士說，「你認為迪士尼解僱7000人，只因為好玩嗎」？

© 2023 AFP