蘇丹激戰不停恐致災難性人道危機

（法新社日內瓦2日電） 聯合國今天表示，由於蘇丹敵對將領間仍不顧停火協議而持續激戰，愈來愈多人警告恐發生「災難性」人道危機。

廣告 繼續瀏覽後續

率領蘇丹政府軍的總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）4月15日爆發武裝衝突，此後流血事件不斷。

空襲與炮火肆虐首都附近大喀土穆地區（greater Khartoum）大片土地，造成數百人死亡、數千人受傷，促使數以千計的蘇丹人逃往鄰近國家。

聯合國蘇丹駐地協調員兼人道主義協議員狄恩（Abdou Dieng）在昨天的簡報會中警告，局勢正逐漸變成「徹頭徹尾的大災難」。

肯亞總統魯托（William Ruto）也說衝突已達「災難性程度」，交戰將領拒絕「聽從政府間發展組織（IGAD）、非洲聯盟（African Union）和國際社會的停火呼籲」。

魯托在與聯合國高階官員的線上會議中說，「不管有沒有達成停火」，找到辦法提供人道救濟是當務之急。

柏罕與達加洛2021年發動軍事政變，阻撓蘇丹過渡為民選文人統治。兩人反目之後公然藐視多項停火協議，最近一次協議為4月30日晚間同意延長停火72小時。

© 2023 AFP