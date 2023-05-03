快時尚Shein涉使用強迫勞力 美國會促證交當局審查

（法新社紐約2日電） 中國網路快時尚零售業者Shein考慮首次公開發行（IPO）之際，美國兩黨國會議員敦促證券監管機關提出條件，要求Shein證明未使用中國強迫勞動力。

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20多名美國聯邦眾議員援引報告指出，這家成長快速的折扣服飾公司使用來自新疆維吾爾自治區的棉花，敦促美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）首長採取行動。

這些國會議員在日期標註為5月1日的信函中說：「Shein積極募集資本，並計畫在今年底前進行首次公開發行。」

「我們請您制定法規並強制Shein透過獨立驗證，證明他們未使用維吾爾強迫勞動力，以作為在美國註冊發行證券的條件。」

這封信函由維吉尼亞州民主黨籍眾議員威克斯頓（Jennifer Wexton）和田納西州共和黨籍眾議員羅斯（John Rose）發起，有24名眾議員連署。

Shein發言人表示，公司在新疆地區沒有供應商，且「無法容忍」強迫勞動。

這名發言人說：「我們非常重視整個供應鏈的能見度，我們致力尊重人權並遵守每個營運所在市場的法律。」

「我們的供應商須遵守嚴格的行為規範，符合國際勞工組織（International Labor Organization）的核心公約。」

Shein於2008年在中國創立，自此一直被喻為「快時尚」的典範，目前總部設在新加坡，以短影音社群媒體TikTok和其他網路平台行銷自家產品。

人權團體表示，維吾爾族在勞改營中遭到集體監禁，並禁止表達自己的文化。

北京當局則表示，這個少數族裔未受壓迫，在西北部新疆地區的任何維安措施都是為了因應恐怖主義威脅。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）

© 2023 AFP