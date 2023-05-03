澤倫斯基閃電訪問芬蘭 參加北歐5國領袖峰會

（法新社基輔3日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天閃電出訪芬蘭，參加北歐5國領袖峰會。

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芬蘭總統府宣布，澤倫斯基將拜會芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto），討論「烏克蘭保衛戰」。芬蘭今年4月成為北大西洋公約組織（NATO）的最新成員。

澤倫斯基也將分別和瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）以及冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）舉行雙邊會談。

烏克蘭總統顧問薩里夫納（Daria Zarivna）在Telegram發文說：「為了加入北約，以及支援盟友以取得支持，必須從事基本外交工作。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，北歐5國全都誓言對烏克蘭提供金援和軍援。

瑞典、丹麥、芬蘭和挪威也加入國際行動，提供烏克蘭重型武器，捐出他們的部分德制豹2（Leopard 2）戰車，或提供融資供烏克蘭購進。

丹麥昨天表示，正在運送價值17億丹麥克朗（約2億5000萬美元）的軍事援助給烏克蘭，以協助烏克蘭即將發動的攻勢。這是丹麥迄今對烏國最大的捐助。

© 2023 AFP