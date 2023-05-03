美國海軍：伊朗在荷莫茲海峽扣押油輪

（法新社杜拜3日電） 美國海軍表示，伊朗部隊今天清晨在荷莫茲海峽扣押一艘懸掛巴拿馬國旗的油輪，這是不到一周內第2起類似事件。

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從阿拉伯聯合大公國杜拜啟程後，這艘名為Niovi的油輪當時正向阿聯的富查伊哈港（Fujairah）航行，遭到伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）海軍攔截。

司令部設置在巴林的美國海軍第五艦隊（US Fifth Fleet）在聲明中指出：「伊斯蘭革命衛隊海軍所屬12艘快速攻擊艇在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）中段海域包抄這艘油輪。」

「伊斯蘭革命衛隊海軍隨後強迫這艘油輪調頭，朝伊朗阿巴斯（Bandar Abbas）海岸外的伊朗領海前進。」

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導這起船隻「違規」遭扣押事件，但是沒有說明具體原因。

船隻追蹤網站MarineTraffic.com資料顯示，事發前這艘油輪航行阿曼灣（Gulf of Oman）。

伊朗海軍6天前曾在阿曼灣扣押一艘懸掛馬紹爾群島共和國國旗的油輪。阿曼灣鄰近荷莫茲海峽，也是阿拉伯半島和伊朗之間的水道。

全球至少1/3海運原油出口經過波斯灣附近水域，相關地區不平靜，在商業上卻至關重要。2018年時任美國總統川普退出伊朗核子協議並且恢復對伊朗經濟制裁後，波斯灣附近水域此後就接連發生相關事件。

美國海軍第五艦隊指出，過去兩年伊朗騷擾或攻擊15艘懸掛國際旗幟的商船，相關行徑「違反國際法、破壞區域安全和穩定」。

最近兩起事件發生於西方國家上周收緊對伊斯蘭革命衛隊的制裁後。伊朗後來也宣布了以歐洲聯盟和英國個人與實體為目標的金融制裁和禁止入境等反製作為。

© 2023 AFP