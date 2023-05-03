美機密外泄案 烏克蘭總統：美方未事先警告

（法新社華盛頓2日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴「華盛頓郵報」（Washington Post）說，上個月鬧得沸沸揚揚的美國秘密文件外泄案，白宮並沒有事先警告他相關消息。

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澤倫斯基說：「我事先沒有從白宮或五角大廈收到消息。」他說：「我們並未接獲訊息。我個人沒有。」

他補充說：「這對我們無益。」他說：「這無助於白宮聲譽，我認為這也無益於美國聲譽。」

美國這起難堪的安全漏洞，揭露了美國對烏軍即將對俄羅斯部隊展開的反攻行動感到不安，並對烏國空防憂心忡忡。

外泄文件還包含俄烏軍隊傷亡和裝備損失的報告，包含北大西洋公約組織（NATO）在黑海上空觀察飛機行動的細節，也包括美國暗中監視親密夥伴烏克蘭的內幕。

澤倫斯基雖拒絕證實或否認任何外泄文件的真實性，但他告訴華郵：「任何以某種方式提前通知我們敵人任何資訊，對我們來說絕對是不利的。」

根據華郵報導，澤倫斯基表示，他必須優先考慮戰爭大局，而非個人對美國欠缺溝通的感受。自俄羅斯2022年2月全面侵烏以來，美國提供了基輔價值數十億美元的支援。

他告訴華郵：「我不能拿國家冒險。」

他補充說：「在可以坦率直言的地方，我會坦率直言。但風險很高。」

© 2023 AFP