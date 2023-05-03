聯合國與媒體：新聞自由不彰 記者不斷受到攻擊

（法新社紐約2日電） 5月3日是世界新聞自由日，值此之際，聯合國官員與媒體今天警告，新聞自由在全球各個角落都受到攻擊，記者不斷受到騷擾、監禁和殺害。

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聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在新聞自由日前夕，向全球記者與媒體發表錄影談話。他表示「我們所有的自由都取決於新聞自由」，新聞自由是「民主和正義的基礎」、「人權的命脈」。

古特瑞斯在紐約聯合國總部舉行的會議上補充說：「但是在世界各個角落，新聞自由都受到攻擊。」

聯合國教科文組織（UNESCO）為強調此一問題，將2023年世界新聞自由獎授予3名伊朗婦女、2名記者和1名維權人士，他們目前都身系獄中。

雖然古特瑞斯並未將責任歸咎於特定國家，但其他發言人強調了個別案例，像是「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich）的例子，格什科維奇因遭控犯下間諜罪被拘留在俄羅斯，但他並不承認那些指控。

華爾街日報發行人拉圖爾（Almar Latour）在會中表示：「為新聞自由而戰，為伊凡（格什科維奇）獲釋而戰，就是為每個人的自由而戰。」 數十家新聞媒體也譴責對格什科維奇的指控毫無根據，美國總統拜登（Joe Biden）表示，監禁格什科維奇是「完全非法」。

其他記者也發現新聞這個行業的危險性不斷上升。

流亡的伊朗裔美籍記者阿琳賈德（Masih Alinejad）說：「我來自一個國家，伊朗，在那裡當記者是一種犯罪…（並且）可讓你入獄，可讓你被殺，可讓你遭受酷刑。」 無國界記者組織（Reporters Without Borders）表示，2022年有55名記者和4名媒體工作者因公殉職。

古特瑞斯說：「真相受到假訊息和仇恨言論的威脅，試圖模糊事實與虛構、科學與陰謀之間的界限。」

他還補充說，記者「經常受到騷擾、恐嚇、拘留，還有牢獄之災」。

© 2023 AFP