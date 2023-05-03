英王加冕典禮即將登場 民眾迫不及待沿街卡位

（法新社倫敦2日電） 英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮即將於6日舉行，王室超級粉絲們鐵了心於接下來幾天沿着倫敦林蔭大道（The Mall）紮營，確保自己搶到前排位置。

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林蔭大道是一條通往白金漢宮（Buckingham Palace）的馬路，史考特（Marie Scott）是最早在這裡「卡位」的民眾之一。她說：「這是歷史的一刻。我們很幸運能經歷一場加冕典禮。」

52歲的史考特從2011年威廉王子（Prince William）與凱特（Kate）的「威凱」世紀大婚起就開始參加王室活動，她說，現場觀禮和在家看電視感受大不同。

她幫着一個稍後才會加入卡位陣營的朋友架設帳篷時，告訴法新社說，現場觀禮時「你可以自己的雙眼看着他們，並完整感受身旁的氣氛」。

另外，63歲的佛斯特（Carol Foster）則早在上個月27日就已經開始搶位，她說：「我們希望搶到好位置，到時候人應該會很多。這是千載難逢的大事。」

這場繼1953年之後的首場加冕典禮，同時吸引了海外民眾的關注，80歲、有着英國血統的美國民眾摩爾（Thomas Moore）就是一例，他即將偕妻從猶他州鹽湖城（Salt Lake City）附近的住家前往英國看熱鬧。

他說：「這是非常特殊的場合，這會留在你血液之中。」

© 2023 AFP