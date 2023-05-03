銀行業疑慮再起 聯準會料再度升息

（法新社華盛頓3日電） 外界普遍預期美國聯邦準備理事會今天將會第10度調升基本放款利率，而這可能是本輪升息循環最後一次升息。聯準會希望在平抑通貨膨脹之際，也防止對銀行業再起的疑慮蔓延。

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聯邦準備理事會（Fed）去年3月啟動積極升息循環，為了幫助抑制高通膨而連續9度快速升息。儘管如此，通膨率仍頑強地高於聯準會設定的2%長期目標。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在3月貨幣決策會議後記者會中表示：「要讓通膨降到2%還有很長的路要走，而這段路很可能崎嶇不平。」

外界普遍預期聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）今天將會調升基準利率1碼，分析師和交易商反而密切關注聯準會對利率的前瞻性指引是否有所調整。

包括高盛集團（Goldman Sachs）首席美國經濟學家梅里克（David Mericle）在內的分析師預測，聯準會將會暗示6月起暫緩升息。德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學家則認為，由於通膨「居高不下」，聯準會仍「傾向於緊縮」。

在相對平靜些許時日後，銀行業本周再陷亂流。

第一共和銀行（First Republic Bank）周末倒閉，為美國史上第2大商業銀行倒閉案。

其他地區性銀行股昨天壓力再現，由於升息對其財務健全性的衝擊再度引發疑慮，有些銀行股價暴跌幅度高達25%。

儘管昨天��場動蕩，期貨交易商仍認為，聯準會今天堅守立場升息1碼的機會超過85%，這將使得基本放款利率來到5%到5.25%之間。

© 2023 AFP