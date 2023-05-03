RSF2023世界新聞自由指數 挪威第一北韓敬陪末座

（法新社巴黎3日電） 無國界記者組織（RSF）今天發布2023年「世界新聞自由指數」，挪威和北韓依然分居最優與最劣。

廣告 繼續瀏覽後續

在這份最新排名中，除了北韓之外，新聞自由表現最差的國家是中國與越南，中國成為「世界上最大的記者監禁國度」，越南「幾乎完成對獨立記者和評論員的追捕」。

根據這項在世界新聞自由日（5月3日）發布的年度報告，中國排名倒數第2。台灣從去年的38名進步至35名，領先南韓和日本。

無國界記者組織在報告中指出，台灣基本上尊重新聞自由，但記者們受制於一個以煽情與利益為主導的政治兩極化媒體環境。

根據無國界記者組織的年度排名，在全球180個國家與地區的其中70%，記者工作環境被評為「糟糕」（bad），只有8個國家被評為「良好」（good）。

法新社報導，無國界記者組織今年將焦點放在無數形式的虛假訊息上，這些錯誤訊息正「淹沒」值得信賴的新聞，而人工智慧的快速發展使此一問題更加複雜。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）向法新社表示：「科技巨頭默許製造、傳播和放大虛假訊息。」

德洛瓦並說，「可靠的訊息被大量虛假訊息淹沒」，「 我們愈來愈無法分辨真實與人造、真與假之間的差別。」

德洛瓦說，在2022年底收購推特（Twitter）的馬斯克（Elon Musk）即是一個典型的例子。無國界記者組織在報告中批評推特的新付費認證系統，稱馬斯克正將「一種武斷、基於付費的訊息取徑推向極端」。

無國界記者組織也說，傳統形式的政治干預也在許多國家日益壯大。 無國界記者組織指出，大約2/3的國家的政治人物「經常或系統地製造大規模虛假訊息或參與宣傳活動」，俄羅斯、印度和中國尤其嚴重。

印度新聞自由在「與總理莫迪（Narendra Modi）關係密切的巨頭接管媒體」後，評價從「有問題」（problematic）跌至「非常糟糕」（very bad）。另外，土耳其5月14日即將舉行總統和國會大選，選前也加強了對記者的迫害。

美國在排名中下降3名跌至第45名，部分原因是記者的人身安全惡化。

跌幅最大的國家如下：秘魯下降33個名次爆跌至第110名；塞內加爾，下降31個名次跌至第104名；海地，下降29個名次跌至第99名。

新聞自由度提升最多的國家是巴西，由於極右翼的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）下台，巴西的排名有了顯着提升，前進18個名次上升至第92名。

無國界記者組織表示，中東和北非仍是記者工作最危險的區域，歐洲仍是最安全的地方，儘管德國因記者遇襲事件排名下降了5個名次。

© 2023 AFP