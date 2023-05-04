澤倫斯基訪國際刑事法院 俄稱煉油廠遭無人機攻擊

（法新社基輔4日電） 基輔和莫斯科今天都通報無人機攻擊事件，其中2起在俄羅斯煉油廠引發火災。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正訪問荷蘭海牙，以爭取更多支持。

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法新社報導，莫斯科指控基輔對克里姆林宮發動無人機攻擊的隔日，澤倫斯基前往海牙（Hague），會見國際刑事法院（International Criminal Court）高階官員。今年3月，該院以俄羅斯非法將烏克蘭兒童帶出境為由，對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發布逮捕令。

澤倫斯基將與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）和國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）會面，並發表題為「烏克蘭沒有正義就沒有和平」的演說。

一名法新社記者看到澤倫斯基在嚴密安保措施下抵達國際刑事法院，法院前飄揚着烏克蘭國旗。

另一方面，俄羅斯今天表示，克拉斯諾達邊疆地區（Krasnodar Krai）南部伊利斯基村（Ilsky）發生無人機攻擊事件，在一座煉油廠引發火災。

克拉斯諾達邊疆地區區長康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）表示，火災被限制在400平方公尺的區域內，此後迅速被緊急服務單位撲滅。

不久後，與烏克蘭接壤的俄羅斯羅斯托夫（Rostov）地區首長表示，一架無人機攻擊了基謝廖夫卡村（Kiselevka）附近的一座煉油廠，並引發爆炸和火災。

昨天，在俄羅斯捷姆留克區（Temryuksky）的渥爾納村（Volna），一座裝有石油產品的儲油槽起火。俄方官員也將這起火災歸咎於烏克蘭無人機。

© 2023 AFP