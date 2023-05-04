英王查爾斯加冕在即 原民要求為殖民黑歷史道歉

（法新社雪梨4日電） 多個來自往昔英國殖民地的原民領袖，今天敦促英王查爾斯三世（King Charles III）迅速為王室所犯下「數世紀的種族主義」和「種族滅絕的遺毒」道歉。

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來自12個大英國協成員國的原民代表在一封措詞強硬、可能破壞查爾斯三世周末加冕儀式準備工作的信函中，也要求經濟賠償，並歸還偷走的文化珍寶。

這封信是由澳洲原民領袖，及遭到英國殖民者掠奪奴隸的幾個加勒比海國家原民領袖共同連署。英國殖民者當年在澳洲屠殺原住民，將他們趕出家園。

原民領袖表示，他們聯合起來，要幫助同胞「從數世紀的種族主義、壓迫、殖民主義和奴隸制中走出來」。

隨着君主制正面臨其與奴隸貿易及大英帝國的暴力遺毒關聯的清算，查爾斯三世近年來擴大與原民領袖接觸。

儘管查爾斯三世已承認王室必須對「形塑我國過去的錯誤認錯」，這封信仍請求查爾斯三世進一步提出正式的王室道歉。

澳洲聯邦議會首位原民女議員、前奧運選手佩里斯（Nova Peris）也是這封信函的署名領袖之一。

堅定批評澳洲與英國王室關係的佩里斯表示，現在是時候承認殖民化「恐怖又深遠的影響」，以及許多原民同胞感受到的「種族滅絕的遺毒」。

她說：「在加冕周期間就殖民化背後真相加以討論並教育人們，對我們來說至關重要。對話始於傾聽。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

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