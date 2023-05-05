土耳其大選將登場 艾爾段批LGBTQ鞏固保守選民

（法新社伊斯坦堡4日電） 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天抨擊國內同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）群體，試圖在競爭激烈的5月14日總統暨國會大選之前拉攏他的保守派選民。

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艾爾段是土耳其在位時間最長的領導人，他上周因身體抱恙，3天未現身造勢，一恢復公開活動就全力投入選戰。

這次大選是鄂圖曼帝國瓦解以來最重要的土耳其選舉之一。民調結果顯示，69歲的艾爾段與左翼的共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）支持率不相上下。

土耳其正處於嚴重經濟危機，且民意對今年2月強震的政府因應作為深感不滿，這些因素都有礙於艾爾段的選情。那場發生在土耳其東南部的強震規模達7.8，有超過5萬人罹難。

艾爾段今天像往常一樣抨擊西方國家，並批評反對派對於LGBTQ及女權等自由派理念的支持。

他在黑海海濱城市吉雷松（Giresun）一場造勢活動上說：「我們反對LGBT。家庭對我們來說很神聖，有穩固的家庭才有強大的國家。不管他們做什麼，我們只要有真主就好。」

土耳其流行樂明星居爾仙（Gulsen）曾在舞台上拿宗教學校開玩笑，昨天被法院判處緩刑10個月。艾爾段本人曾就讀宗教學校。

居爾仙向來也直言力挺LGBTQ族群的權利。擁有8500萬人口的土耳其雖是世俗國家，但民眾大多是穆斯林，日常生活深受伊斯蘭教信仰影響。

基里達歐魯和他的6黨聯盟竭力避免與艾爾段打起口水戰，他們希望把焦點放在自己想傳達的訊息上，例如在文化和宗教團體多不勝數的土耳其致力弭平社會分歧。

74歲的基里達歐魯也矢言恢復經濟秩序，並爭取西方投資人的資金回到土耳其。在艾爾段執政後半期，有些西方投資人陸續撤資。

基里達歐魯的政見還包括廢除社群媒體限制，並撤銷一項極具爭議的法律。依據這條法律，「侮辱總統」是違法行徑，每年都有數以千計民眾因此被起訴，其中許多是愛用社群媒體的青少年。

基里達歐魯在一場造勢活動說：「年輕人，我保證，一旦我當上總統，你們就可以自由地批評我。」

土耳其先前還沉浸在悼念震災罹難者的氛圍中，艾爾段選戰進行地較為低調，但隨着投票日逼近，他的用字遣詞也愈來愈激昂。

美國華府智庫「中東研究所」（Middle East Institute）土耳其計畫主任托爾（Gonul Tol）告訴法新社：「他再次試圖挑起永無止盡的文化論戰，以團結他身後的大批民眾。」

托爾還說：「他在清真寺造勢，誣指反對派會裁撤宗教事務局（Diyanet），同時排斥LGBTQ族群，說他們被『病毒』和『變態』污染。」

土耳其社會已經變得非常兩極化，因此投票率將是這次大選的關鍵因素之一。分析家認為，艾爾段統治土耳其已經20年，如今只有少數選民尚未決定是否投票給他。

© 2023 AFP