已故女星嘉莉費雪好萊塢大道摘星

（法新社洛杉磯5日電） 5月4日是一年一度非官方「星際大戰日」，對好萊塢粉絲來說苦樂參半。飾演莉亞公主的已故女星嘉莉費雪2016年辭世，享年60歲，今天由女兒在好萊塢星光大道接受追贈的星星。

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「星際大戰」（Star Wars）中的機器人R2-D2、C-3PO以及一對帝國風暴兵（Stormtrooper）和一大群粉絲一起參加摘星儀式，演員馬克漢米爾（Mark Hamill）、導演J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）和盧卡斯影業（Lucasfilm）老闆甘乃迪（Kathleen Kennedy）也共襄盛舉。

在「星際大戰」系列電影中扮演莉亞公主（Princess Leia）哥哥路克天行者（Luke Skywalker）的男星馬克漢米爾說：「很難過她今天沒與我們同在，不然就完美了，但她不會希望我們難過。她希望我們玩得開心，她希望我們笑開懷。」

嘉莉費雪的女兒、演員比莉盧德（Billie Lourd）代表母親出席儀式，並在好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）上接受第2754顆星。

看到母親在「星際大戰」扮演莉亞公主，改變比莉盧德對嘉莉費雪（Carrie Fisher）的看法。

比莉盧德說：「我那時意識到，莉亞公主不僅僅是一個角色。她是一種感覺、她是力量、她是優雅、她是智慧、她是最好的女性氣質，她知道自己想要什麼，並且得到它。」

星戰迷把電影台詞「願原力與你同在」（May the Force Be with You）里的May翻譯成5月，Force則取Fourth（4日）的諧音，將每年的5月4日訂為「星際大戰日」。

© 2023 AFP