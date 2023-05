已故女星嘉莉費雪好萊塢大道摘星

(法新社洛杉磯5日電) 5月4日是一年一度非官方「星際大戰日」,對好萊塢粉絲來說苦樂參半。飾演莉亞公主的已故女星嘉莉費雪2016年辭世,享年60歲,今天由女兒在好萊塢星光大道接受追贈的星星。

「星際大戰」(Star Wars)中的機器人R2-D2、C-3PO以及一對帝國風暴兵(Stormtrooper)和一大群粉絲一起參加摘星儀式,演員馬克漢米爾(Mark Hamill)、導演J.J.亞伯拉罕(J.J. Abrams)和盧卡斯影業(Lucasfilm)老闆甘乃迪(Kathleen Kennedy)也共襄盛舉。

在「星際大戰」系列電影中扮演莉亞公主(Princess Leia)哥哥路克天行者(Luke Skywalker)的男星馬克漢米爾說:「很難過她今天沒與我們同在,不然就完美了,但她不會希望我們難過。她希望我們玩得開心,她希望我們笑開懷。」

嘉莉費雪的女兒、演員比莉盧德(Billie Lourd)代表母親出席儀式,並在好萊塢星光大道(Hollywood Walk of Fame)上接受第2754顆星。

看到母親在「星際大戰」扮演莉亞公主,改變比莉盧德對嘉莉費雪(Carrie Fisher)的看法。

比莉盧德說:「我那時意識到,莉亞公主不僅僅是一個角色。她是一種感覺、她是力量、她是優雅、她是智慧、她是最好的女性氣質,她知道自己想要什麼,並且得到它。」

星戰迷把電影台詞「願原力與你同在」(May the Force Be with You)里的May翻譯成5月,Force則取Fourth(4日)的諧音,將每年的5月4日訂為「星際大戰日」。

