紐約非裔街友地鐵遭白人男勒頸致死 引發示威抗議

（法新社紐約4日電） 紐約市一名據稱患有精神疾病的非裔男子，1日在地鐵車廂疑似騷擾其他乘客後，遭到一名白人男子勒頸致死，事發影片流出後引起群情激憤。紐約檢方今天表示，正在調查這起事件。

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法新社報導，死亡的30歲男子名叫尼利（Jordan Neely），他無家可歸，以經常在地鐵車廂內表演模仿已故流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）為人所知。事發時有人用攝影機將他遭到鎖喉的過程拍了下來，這段影片激怒了人權運動人士和美國左派議員。

這起事件觸碰到美國金融首都紐約的2項棘手議題：許多街友患有精神疾病，以及市民搭乘地鐵時擔憂自身安全。此外，事件牽涉的種族議題，也激起群眾號召示威抗議。

紐約法醫透過聲明告訴法新社，尼利因頸部「受到壓迫」而死亡，是死於「殺人致死」。

事發影片顯示，尼利當時躺在地鐵車廂地板上，一名男子從後方將他的脖子勒住。根據美國媒體報導，這名男子是一名24歲的美國海軍陸戰隊員。

拍攝這段影片的獨立記者瓦茲蓋斯（Juan Alberto Vazquez）告訴法新社，尼利先開始對其他乘客大吼大叫，說他沒有東西吃喝，之後這名男子將他壓制住。

警方已經偵訊過這名男子，現在由檢察官決定是否對他起訴。

根據媒體報導，尼利是一名街友，被逮捕過數十次。尼利的朋友告訴媒體，他有精神病史，母親在他青少年時期遭到謀殺。

示威者預定今晚在紐約市布魯克林區舉行抗議活動，要求逮捕對尼利勒頸的男子。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2023 AFP