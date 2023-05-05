美官員警告 中國樂見美國會未達共識致債務違約

（法新社華盛頓4日電） 美國政府官員今天警告，強權對手中國「樂於」看到華府未能展延國債上限，致美國陷入債務違約的「混亂」狀況。

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白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長楊恩（Shalanda Young）告訴記者：「他們樂見美國系統出現混亂，喜歡見到我們無法從事基本工作。」

法新社報導，如何授權政府籌措更多債款，或者讓美國面臨破天荒的債務違約，想要對此達成一致共議，國會共和黨和總統拜登所屬民主黨議員已沒多少時間了。美債違約可能引發美國和世界嚴重經濟動蕩。

楊恩說，這「至少是這世界的一個考驗。試問是民主制度仍然有效，還是中國的方法有效？」

稍早，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）也警告，中國和俄羅斯想煽動讓大家以為美國運作失調。

海恩斯告訴聯邦參議院軍事委員會：「總的來說，我認為俄羅斯和中國想透過訊息操作，讓大家認為美國內部混亂、無法如民主國家般運作，以及出現相關的治理問題。」

海恩斯說，美債違約「幾乎一定」會促使「全球對於美元價值、美國機構和領導階層的不確定性」。 （譯者：紀錦玲）

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