美情報總監：俄無力再發動強大攻勢 恐采拖延戰術

（法新社華盛頓4日電） 美國情報總監海恩斯（Avril Haines）今天表示，俄羅斯在烏克蘭的軍力已弱化至無力再發起重大攻勢來推進，眼前重點就是加強控制佔領區。 法新社報導，海恩斯表示隨烏克蘭準備在近期展開反攻之際，俄羅斯總統蒲亭仍很可能想拉長戰線，拖到西方國家無力再援助基輔。

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海恩斯在參議院軍事委員會的聽證會中說：「眼下蒲亭野心可能已變小了，只想鞏固對烏東與烏南佔領地的控制，並確保烏克蘭永遠不會成為北約成員。」

但海恩斯也說，無論烏克蘭反攻的結果是收復東、南部大部分失土還是僵局仍打不開，蒲亭都不太可能讓步來推動和談。

她說：「挑戰在於即使蒲亭可能縮小短期內的野心，但俄羅斯今年內作出讓步以推動和談的可能性很小，除非俄國國內政情脆弱到讓蒲亭改變想法。」

海恩斯還提到，烏克蘭計畫反攻期間獲西方挹注武器、彈藥供應和訓練，反觀俄軍的彈藥和人力已現「奇缺」。

海恩斯說：「即便烏克蘭反攻行動未竟全功，俄羅斯今年內也不太可能有能力再發動重大攻勢作戰。」

她說，即使要維持最起碼的攻勢，蒲亭都得下令動員徵及兵力，也需從其他國家取得大量彈藥供應，數量得多於伊朗所提供。

海恩斯說：「我們仍持續評估，蒲亭最可能的算計是時間對他有利，而延長戰爭可能是他所剩最佳方法，最終確保俄羅斯在烏克蘭的戰略利益。」

海恩斯說俄軍損失已如此之大，以致軍力「需要多年才能重建」。（譯者：紀錦玲）

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