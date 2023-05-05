英國地方選舉保守黨挫敗 蘇納克首場考驗失利

（法新社倫敦5日電） 英國英格蘭眾多地區昨天舉行地方選舉，根據今天陸續出爐的結果，在這場英國首相蘇納克去年上台後面臨的首次重大選舉檢驗，英國執政黨保守黨遭遇令人關注的重大挫敗。

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英格蘭有230個區合計要選出8000多名區議會議員，計票工作得等今天稍晚才能完成。由於英國正處於數十年來最嚴重的生活成本危機，這場選舉結果將可供一窺英國預計明年舉行的國會大選各政黨支持度。

截至當地時間今天上午7時40分（台北時間5日下午2時40分），已有60個區公告選舉結果。蘇納克（Rishi Sunak）帶領的保守黨失去了209席議員，占保守黨全部要守住席位的1/3。

最大在野黨工黨則增加了110席議員，並在英格蘭西南部的普利茅斯（Plymouth）、東南部的麥德維（Medway）和中部的特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）等價值連城的選區拿下議會控制權。

若這場選舉最後結果呈現相同趨勢，將會是中間偏右的保守黨遭逢1990年代中期以來最大的地方選舉挫敗。當時工黨在其後的國會大選取得壓倒性勝利，將時任黨魁布萊爾（Tony Blair）拱上首相大位。

工黨已對現有結果沾沾自喜，認為趨勢很明顯。擔任工黨全國競選協調員的國會議員馬穆德（Shabana Mahmood）表示：「這樣的結果對蘇納克來說是一場災難，選民認為保守黨執政失敗而教訓他。這些結果顯示，我們勢將出現一個工黨的多數政府。」

英國副交通大臣梅里曼（Huw Merriman）則將自家保守黨難看的選舉結果，歸咎於去年在短短數周內接連換下2位黨魁暨首相強生（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）的混亂局面。

他告訴英國廣播公司（BBC），地方選民「不斷談論有關幾位前首相的舊聞」，但也對保守黨現任領導人有正面看法。他強調，蘇納克的執政方向是正確的。

不過，工黨的馬穆德推斷，工黨在明年全國大選得票率將比保守黨多出超過8個百分點，足以讓工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）登上首相寶座。

目前在英國全國民調，工黨支持率較保守黨領先達2位數。工黨也將這場地方選舉定調為對「保守黨13年執政失敗」的公投。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）

© 2023 AFP