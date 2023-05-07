印度東北部種族暴力事件增至54死

（法新社印度因帕爾7日電） 印度軍方今天表示，據傳釀成至少54死的東北部曼尼普爾省（Manipur）種族暴力事件，已促使大約2萬3000人逃亡，不過昨夜並未傳出新的「重大暴力情事」。

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曼尼普爾省一個部落團體上周遊行抗議引發衝突，隨後省內爆發騷動，暴徒縱火焚燒車輛和房舍，當局則施放催淚瓦斯。

軍方已調派數以千計的軍人前往這個毗鄰緬甸的省分，下令遇「極端案例」可「當場開槍」，並實施宵禁和中斷網路。

軍方今天表示，昨夜並未傳出重大暴力情事，主要衝突熱點之一的朱拉昌德浦縣（Churachandpur）上午7時至10時解除宵禁。

軍方聲明並提到，「過去24小時，陸軍也透過空中監測、移動無人飛行載具（UAV）和重新部署陸軍直升機，在因帕爾谷（Imphal Valley）內加強監控行動」，且目前為止已有2萬3000名平民獲救。

當局尚未公布官方死亡人數，但根據當地媒體，首府因帕爾與朱拉昌德浦縣的醫院停屍間合計收到54具遺體。

曼尼普爾省最大族群梅泰族（Meitei）有可能獲得「表列部落」（Scheduled Tribes）地位，引發庫基族（Kuki）等其他部落團體不滿。這種旨在解決結構不公和歧視的地位，能讓梅泰族獲得特定公職和大學入學名額。

梅泰族和一些部落為此爆發衝突。

29歲的庫基族人希姆特（L. Sanglun Simte）昨天起跟11名家人在因帕爾機場外紮營，他向法新社敘述暴力事件有多恐怖。他說：「我們為了身家安全逃難，情況不好，他們攻擊我們庫基族人。」

希姆特還說，他的一名49歲表親4日慘遭暴徒殺害，房子還被放火燒掉。

印度東北部的動蕩局勢已有數十年歷史，當地種族和分離主義團體試圖爭取更多自治權，甚至是脫離印度獨立。曼尼普爾省自1950年代起至少已5萬人遇害。

但隨着許多團體與新德里政府達成協議，藉此獲得更多權力，衝突逐年減弱。

© 2023 AFP