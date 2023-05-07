岸田尹錫悅兩個月將三度會面 日韓關係急速回溫

（法新社東京7日電） 日本首相岸田文雄今天訪韓，將跟韓國總統尹錫悅會談，兩人在短短兩個月內三度會面，過去一度降到冰點的日韓關係正急速回溫。

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日本經濟新聞報導，岸田政府2021年10月上路時，日韓關係可說是「二次大戰以來最糟」。

尹錫悅2022年5月上任後，逐漸推動兩國領袖接觸，例如同年6月尹錫悅跟岸田在西班牙短暫交談、9月在紐約會談、11月在柬埔寨舉行正式會談，日韓關係迎來轉機。

尹錫悅政府今年3月公布「前徵用工」問題的解決方案後，獲日本政府正面評價，進一步促成尹錫悅同月訪日在東京跟岸田會談，兩人同意日韓關係邁向正常化。

3月會談中，岸田跟尹錫悅也同意重啟日韓中斷已久的領袖互訪「穿梭外交」，因此岸田今天訪韓，是時隔12年再有日本首相為日韓領袖會談專程訪韓。

加上岸田已邀請尹錫悅參加5月19日起在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，兩人從3月起短短兩個月內將三度會面。

而日趨嚴峻的安全保障環境，也加快日韓關係修復腳步。

北韓2022年試射的彈道飛彈數量創歷史新高紀錄、中國強化對台灣軍事施壓，以及俄羅斯侵略烏克蘭，讓在東亞地區提高嚇阻力同時，同樣身為美國盟國的日韓安全保障合作迎來重要局面。

© 2023 AFP