德州暢貨中心槍擊案含槍手至少9死

（法新社華盛頓6日電） 美國德州達拉斯（Dallas）郊區艾倫（Allen）有關當局表示，一名持槍歹徒今天在當地一間暢貨中心大開殺戒，造成9人死亡，另外7人受傷，槍手隨後遭警方擊斃。

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艾倫消防隊長包伊德（Jonathan Boyd）說：「（我們）在現場發現7名死者，9人送醫…其中2人不治。」

艾倫市警察局首長哈維（Brian Harvey）在記者會上表示，槍手在艾倫名品暢貨中心（Allen Premium Outlets）開槍，之後被警察擊斃。當局認為槍手是單獨犯案。

包伊德在同場新聞會上表示，消防隊將至少9名槍傷傷者送往地區醫院，其中兩人不幸喪生。

在該地區經營16家醫院的Medical City Healthcare在聲明中說，其創傷中心正在治療8名年齡從5歲到61歲不等的傷者。醫院並未說明傷者的傷勢。

電視空拍影像顯示，槍案發生後，數百人冷靜地走出這間位於達拉斯東北約40公里的暢貨中心，許多人舉起雙手，數十名警察在一旁戒備。

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，這是一場「無法形容的悲劇」，州政府會提供地方當局可能需要的任何援助。

© 2023 AFP