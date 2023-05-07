東協峰會本周登場 聚焦緬甸危機

（法新社新加坡7日電） 東南亞各國領袖本周將在印尼會談，持續惡化的緬甸危機是會議重點，領袖們將再度呼籲緬甸結束不斷升溫的暴力情勢。

廣告 繼續瀏覽後續

緬甸軍方2021年2月發動政變推翻文人領袖翁山蘇姬的政府後，國家陷入動蕩。軍政府血腥鎮壓異議人士，引發社會動蕩和經濟災難。

東南亞國家協會（ASEAN，東協）一直試圖推動2年前與緬甸達成的5點共識，但努力並無進展，緬甸軍政府不顧國際譴責，拒絕與反抗者交涉。

這些反抗者包括被趕下台的國會議員、反政變組織「人民防衛部隊」（People's Defence Forces），以及少數民族的武裝團體。

上個月反抗軍一處據點所在村莊遭遇空襲，據悉造成數十人死亡，引來全球譴責，緬甸軍政府遭到加速孤立。

外交官員告訴法新社，5月9日至11日在印尼佛羅雷斯島（Flores）舉行的東協峰會，緬甸危機將是重要議題。

根據法新社讀到的會後聲明草稿，東協10國將再度「強烈譴責」緬軍空襲，並要求立即停止暴力，「若要替緬甸找到永續和平的解決之道，這會是替全國全面對話創造有益環境的唯一方式」。

聲明將由今年的主席國印尼發布。

緬甸依然是東協成員國，但因軍政府未能實行和平計畫，被禁止參與高層級峰會。

© 2023 AFP