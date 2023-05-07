查爾斯三世加冕 加拿大同步歡慶

（法新社渥太華6日電） 加拿大達官顯要和君主制支持者今天齊聚渥太華，以音樂和詩歌慶祝查爾斯三世加冕。這個大英國協（Commonwealth）國家還為查爾斯三世發行了新硬幣和郵票。

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加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）前往英國倫敦出席加冕典禮，而在渥太華，近300位官員、軍方領袖和其他人參加了在國會對面大廳舉行的一小時儀式，儀式以21響禮炮結束。

在加拿大其他地區，一些人舉辦派對觀看典禮，但多數人似乎興趣缺缺。

渥太華一名示威者在街頭高舉呼籲加拿大廢除君主制的標語，這與最近阿巴卡斯數據（Abacus Data）民調中2/3加拿大人的觀點相呼應。

今天的儀式以阿岡奎（Algonquin）原住民杜蒙（Albert Dumont）的發言揭開序幕，他說，「新的黎明」，帶來了「承諾加強君主政體與大英國協人民連結」的新國王。

接着原住民帶來傳統民謠表演，觀眾們隨着節奏用腳打拍子，之後當局公布了有國王肖像和皇家標誌的加拿大硬幣與郵票。

出席的貴賓包括曾參與火星探測器任務的阿利貝（Farah Alibay）和詩人貝奈姆（Sabrina Benaim）。

政府間事務部長勒布朗（Dominic Leblanc）告訴法新社，查爾斯三世（Charles III）的價值觀與多數加拿大人一致。

他說，查爾斯三世「幾十年前就在談論自然保育、瀕危物種以及保護氣候、歷史建築和全球遺產」。

勒布朗還告訴法新社，預計查爾斯三世將在未來幾個月第19次訪問加拿大。

他說，這將是查爾斯繼續就與原住民和解進行對話的機會。查爾斯2022年5月上次訪加時稱此事「至關重要」。

原住民佔加拿大3800萬人口的5%。

至於加拿大君主制的未來，勒布朗說，君主制「一直是我們制度和認同不可或缺的一部分」，沒有打算放棄。

© 2023 AFP