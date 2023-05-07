汽車爆炸逃死劫 挺戰俄民族主義作家稱不畏縮

（法新社莫斯科7日電） 昨天在汽車炸彈襲擊中受傷的俄羅斯民族主義作家普里平今天堅稱自己不會畏縮。他的朋友和助手在事件中死亡。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有兩名支持戰爭人士命喪爆炸。

廣告 繼續瀏覽後續

普里平（Zakhar Prilepin）在事件後首度發聲表示：「我告訴惡魔：沒有人會被你嚇到。上帝存在，我們會贏。」

普里平向昨天攻擊發生時和他同行的舒賓（Alexander Shubin）致敬說：「擔任我的守護天使8年，我親愛的朋友已經離世。」

他並寫道，於「爆炸發生之前5分鐘」才剛讓女兒下車。

俄羅斯將鎖定這名47歲作家的爆炸歸咎於烏克蘭和美國。普里平狂熱支持對烏克蘭進行侵略。

普里平回憶自己曾經失去意識3分鐘，然後才爬出車外尋求協助。

雙腿都斷了的普里平寫道：「感謝為我祈禱的每個人，因為這種爆炸應該不可能生還。」

俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）公布的照片可以看到一部遭毀、翻覆的白色汽車。

普里平表示，兩枚爆裂物中只有一枚引爆。

官員最初表示，爆炸造成駕駛喪生。但是普里平說，當時是他自己在開車。

自從俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，已有兩名挺戰人士在爆炸中喪生。

俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina）去年8月在莫斯科近郊的炸彈攻擊中喪命。上月聖彼得堡一間咖啡館發生爆炸，造成軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）死亡。

© 2023 AFP